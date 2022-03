Frist endet am Montag

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim appelliert an alle Jugendlichen, für den nächsten Jugendgemeinderat zu kandidieren. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 14. März. Kandidieren können alle 14- bis 18-Jährigen. Dies ist am Wahltag (Mittwoch, 11. Mai) auch die Gruppe der Wahlberechtigten.

Der neue Jugendgemeinderat hat mindestens 10, höchstens jedoch 14 Sitze – je nach Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber. Zehn Jugendliche müssen mindestens kandidieren, damit die Wahl stattfindet. Die Hälfte der Sitze wird mit Jugendlichen aus der Kernstadt besetzt, die andere Hälfte mit Jugendlichen aus den Stadtteilen. Können ein oder mehrere Sitze der Kernstadt oder der Stadtteile aufgrund fehlender Kandidatinnen und Kandidaten nicht besetzt werden, werden diese auf die verbliebenen Bewerber der jeweils anderen Gruppe verteilt. Gewählte Jugendgemeinderäte erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes. Alle Informationen sowie das Bewerbungsformular sind im Internet unter www.bad-mergentheim.de zu finden. Für Fragen steht auch die Hauptverwaltung unter Telefon 07931/ 57-1007 gerne zur Verfügung. stv

