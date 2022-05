Frisches Lüftchen

Aufatmen heißt es an diesem Wochenende, fließt uns doch ein wesentlich angenehmeres Lüftchen entgegen als in den letzten Tagen. Auch die Gefahr von schweren Unwettern ist dann gebannt, und damit auch die kniffelige Wetterlage, die beim Wetterfrosch so manche Ahnungslosigkeit offenbart. So viel Ehrlichkeit darf auch mal sein. Gewitter mit Ort und Zeit vorherzusagen ist und bleibt eben ein Hexenwerk. Das ist am Wochenende wie gesagt kaum noch ein Thema, und die kommende Woche wird insgesamt wechselhafter und kühler.

Der Samstag bringt morgens vereinzelt noch Restwolken und letzte Schauer, die sich aber schnell nach Bayern verabschieden. Danach gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 20 Grad in Oberstetten und 23 in Bad Mergentheim.

Am Sonntag scheint zunächst länger die Sonne neben ein paar Wolkenfeldern. Zum Spätnachmittag und Abend wird es insgesamt wolkiger, und hier und da regnet es abends und nachts etwas. Dazu werden es 22 Grad in Pfitzingen, und 25 in Creglingen.

Die neue Woche beginnt mit einem etwa 28 Grad warmen Montag, der später allerdings teils kräftige Schauer und Gewitter bringt. Dienstag und Mittwoch sind wechselhafter mit Wind und einzelnen, leider wenig ergiebigen Schauern, bei nur noch 17 bis 21 Grad. Pünktlich zum Vatertag könnte sich aber ein neues Hoch mit mehr Sonne anmelden. Ob das aber gemäßigte Temperaturen oder gleich wieder neue Hitze bringt ist noch unsicher.

Andreas Neumaier