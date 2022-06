„Friedensbringer“-Spende überreicht

Bad Mergentheim. „Buttons for Peace“, so lautete der Titel der Spendenaktion des „Waldorado“-Waldkindergartens. Das von vielen, bunten Kinderhänden gestaltete „Peace“-Plakat wurde in Zusammenarbeit mit Eltern und der W.T.G. Resonanz GmbH auf kleine Buttons gedruckt. Die „Friedensbringer“ brachten 700 Euro Spenden ein, die vom „Arbeitskreis Asyl“ Bad Mergentheim dankend entgegengenommen wurden. Die Kinder wurden bei der Übergabe auf dem Marktplatz mit Bratwürsten für Kreativität und Hilfsbereitschaft belohnt. Die Spende wird ukrainischen Kindern zugutekommen, die vor Ort mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet werden, um auch am Vereinsleben teilhaben zu können. Bild: Waldorado

