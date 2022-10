Wachbach. Die Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde Hachtel unter Leitung von Josef Ehrmann und der Männerchor Bachem von der Ahr unter der Leitung von Hans-Albert Jahn (Bild) geben am Samstag, 15. Oktober, um 17.30 Uhr ein Freundschaftskonzert in der katholischen Kirche in Wachbach. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen Betroffenen der Flut zu Gute. Bild: Veranstalter

