Freundeskreis „Sanktus“ erhält 1500 Euro

Bad Mergentheim. Der Freundeskreis der Grund- und Realschule St. Bernhard am Standort in Bad Mergentheim hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schulen des „Sanktus“ in ihrer Arbeit zu unterstützen und den Kindern und Jugendlichen zusammen mit dem Schulträger die bestmöglichen Lernbedingungen zu ermöglichen.

Um die Vielfalt der Talente der Schüler zu fördern, darunter insbesondere den MINT-Zweig der Schulen, hat der Freundeskreis Förderanträge an diverse Institutionen und Projektinitiativen gestellt, um den Wegfall an Einnahmen durch die Einschränkungen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auszugleichen.

Durch das fest etablierte Netzwerk zwischen Eltern, Schulträger und Vorstand des Freundeskreises war es möglich, im April diesen Jahres schnell und unkompliziert einen Antrag bei der Aktion „Teamgeist“ der Firma Audi AG in Ingolstadt und Neckarsulm einzureichen. Insgesamt 43 Projekte von Schulfördervereinen unterstützte das Unternehmen mit Spenden.

Der Freundeskreis in Bad Mergentheim hat nun für sein nachhaltiges Wirken für die Kinder an der Grundschule eine Spende in Höhe von 1500 Euro im Rahmen einer virtuellen Spendenübergabe erhalten.

Das Potpourri an Aktivitäten des Freundeskreises umfasst unter anderem Präventionskurse für Jugendliche der Realschule sowie ein jährlicher Zuschuss zur Übernachtung im Wildpark für die Abschlussklassen der Grundschule und dem spielerische Erlernen von „Lego robotics“- Programmierung über die Jahrgangsstufen hinweg mit Kooperationsprojekten zwischen beiden Schulen.

„Wir sind stolz, dass unser Wirken im Hintergrund für die Kinder und Jugendlichen auch in diesem Förderantrag der Firma Audi wahrgenommen und honoriert wurde. Wir freuen uns bereits heute mit neuen Projektideen mit den Schulen in den Austausch und in die Umsetzung zu gehen“, so Tobias Schwing, zweiter Vorsitzender des Fördervereins nach der Spendenübergabe. pm