Freude über weiteres Corona-Schnelltest-Mobil in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. In der Kurstadt gibt es ein weiteres Corona-Schnelltest-Mobil im Rahmen der Aktion „Gemeinsam gegen Corona“. Offiziell in Dienst gestellt wurde der dunkelblaue Ford Transit Custom am Dienstag auf dem Parktplatz des Activ-Centers, wo die mobile Teststation im Bereich der O’Vita-Apotheke von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr anzutreffen ist.

Gesponsert wird das Mobil von O’Vita-Apotheker Leo H. Köhler und der Firma Auto-Weber GmbH, die am Dienstag durch Waldemar Neumann und Nick Tomazini vertreten war. Die Firma Köhler Autolackierung GmbH, vertreten durch Axel Ruf, hat die Schriftzüge auf dem Auto gesponsert. Das Fahrzeug wird laut Waldemar Neumann so lange zur Verfügung gestellt, wie es gebraucht wird.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar freute sich über die Erweiterung der Testkapazitäten in Bad Mergentheim. Er verwies darauf, dass es mit zwei Corona-Schnelltest-Mobilen und dem Schnelltestzentrum im Kulturforum nun drei Möglichkeiten zum Testen in der Kurstadt gebe. Testen sei in der Kurstadt so von Montag bis Samstag möglich – „das ist kreisweit einmalig“.

Wichtiger Schritt

Das Angebot auf dem Parkplatz des Activ-Centers biete allen, die hier etwas zu erledigen haben, ohne große Hemmschwelle die Möglichkeit zum Testen. „Für mich ist es ein wichtiger Schritt, den wir gemeinsam hinbekommen haben, dass nach den anfänglichen Vorbehalten inzwischen die Testmöglichkeiten stark ausgeweitet wurden“, erklärte der OB.

Leo H. Köhler verwies darauf, dass allein durch die O’Vita-Apotheke in Lauda bisher 3000 und in Bad Mergentheim 1000 Tests durchgeführt worden seien. Neun Menschen waren in Lauda positiv, drei in der Kurstadt. Entscheidend bei der Aktion sei, dass Infizierte keine weiterenPersonen anstecken. „Jetzt wollen wir den Menschen helfen, dass wieder etwas mehr Normalität ins Leben eintritt“, so Köhler. Unter Telefon 07931/9927330 kann man vorab einen Termin ausmachen, aber auch spontan vor Ort anfragen.