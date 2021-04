Noch ist das Becken im Mergentheimer Freibad in der Au leer (Bild). Vier bis fünf Tage dauert das Füllen. Aktuell laufen Reparatur- und Grünschnitt-Arbeiten – sowohl in der Kernstadt als auch in den Schwimmbädern Althausen und Wachbach.

© Sascha Bickel