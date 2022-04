Freizeitvergnügen - Viel Arbeit für den Förderverein / Hand in Hand mit der DLRG Freibad Wachbach wird auf die Saisoneröffnung am 21. Mai vorbereitet

Wenn am 21. Mai das Freibad in Wachbach in die neue Saison startet, haben die Mitglieder des Fördervereins mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wieder gut vorgearbeitet, damit ungetrübte Badefreuden möglich sind.