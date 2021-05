Freibad-Saison in Bad Mergentheim startet am 5. Juni

Bad Mergentheim. Die drei Bad Mergentheimer Freibäder starten am Samstag, 5. Juni, in die Badesaison 2021. Trotz Hygiene-Auflagen und Einlass-Beschränkungen sollen die geänderten Abläufe ein möglichst unbeschwertes Sommer-Vergnügen ermöglichen.

In allen drei Anlagen – in der Kernstadt, in Wachbach und in Althausen – findet der Kartenverkauf in diesem Jahr ausschließlich vor Ort statt. Dies hängt damit zusammen, dass die Corona-Verordnung den Einlass nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene erlaubt. Besucherinnen und Besucher müssen somit vor dem Einlass zunächst den entsprechenden Nachweis vorzeigen. Für Kinder unter sechs Jahren gilt diese Voraussetzung nicht. Eine Schnelltest-Bescheinigung darf maximal 24 Stunden alt sein. Der Impf-Nachweis muss dokumentieren, dass die Zweitimpfung mindestens zwei Wochen zurückliegt (beim Impfstoff „Johnson & Johnson“ die Erstimpfung).

Nach dieser Überprüfung kann an der jeweiligen Freibad-Kasse ganz regulär das Tagesticket erworben werden. Außerdem ist ein Kontaktformular auszufüllen. Wer sich diese Zeit sparen möchte, kann das Formular vorab im Internet herunterladen und schon ausgefüllt mitbringen.

Auf dem Freibad-Gelände gilt das größtenteils bereits aus dem Vorjahr bekannte Hygienekonzept. Das bedeutet, dass im Eingangsbereich und in den Sanitäranlagen Maskenpflicht besteht. Außerdem können die Duschen auch in diesem Jahr nicht genutzt werden.

Für jedes der drei Freibäder gibt es eine Besucher-Obergrenze. Diese liegt in der Kernstadt bei 600 Personen, in Wachbach bei 250 Personen und in Althausen bei 150 Personen. Der aktuelle Belegungs-Status aller Anlagen („Plätze frei“ oder „Bad voll“) kann im Internet abgerufen werden.

Die Eintrittspreise behält die Stadt unverändert bei: Erwachsene zahlen für das Tagesticket 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 bekommen für zwei Euro Zutritt und die Familienkarte für Eltern und deren Kinder unter 16 kostet sieben Euro. Die „Zehnerkarten“ aus den vergangenen Jahren sind in dieser Saison gültig und werden an allen Freibad-Kassen akzeptiert. Neue Zehnerkarten werden nicht mehr verkauft.

Angeboten wird dafür jetzt die personalisierte „Bonuskarte“ für Vielschwimmerinnen und Vielschwimmer. Die ansprechend gestaltete Karte kann man sich bei jedem Freibad-Besuch (egal in welcher der drei Anlagen) abstempeln lassen. Ab 15 Bonus-Stempeln bei Erwachsenen oder Kindern beziehungsweise zwölf Bonus-Stempeln bei Familien bekommt die jeweilige Person oder Familie für die gesamte restliche Saison 2021 in allen Bädern freien Eintritt. Zugangs-Beschränkung und Einlass-Voraussetzungen gelten natürlich weiterhin. Bonuskarten liegen an jeder Freibad-Kasse aus.

Die Öffnungszeiten: Das Kernstadt-Freibad am Festplatz ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Freibad in Althausen kann täglich von 12 bis 20 Uhr besucht werden. In Wachbach ist montags bis freitags von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. In den Schulferien gilt in Wachbach eine erweiterte Öffnungszeit von 11 bis 20 Uhr.

„Wir freuen uns sehr darauf, trotz der fortbestehenden Pandemie-Lage einen Freibad-Sommer in Bad Mergentheim ermöglichen zu können“, sagt Stadtbaudirektor Bernd Straub.

„Schon jetzt danken wir für das Verständnis aller Besucher für die notwendigen Sicherheits-Regeln. Wir setzen darauf, dass sich die Abläufe schnell einspielen.“ In den Dank schließt Bernd Straub auch das städtische Freibad-Team sowie die Fördervereine in Wachbach und Althausen ein, die die Bäder-Öffnung in den zurückliegenden Wochen engagiert vorbereitet hätten.

Alle Informationen sowie die Kontakt-Formulare zum Download und die Links zu den einzelnen Bäder-Seiten, auf denen der Belegungs-Status ersichtlich ist, sind online zu finden unter: www.bad-mergentheim.de/freibad. stv