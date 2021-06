Freibad-Saison beginnt am Samstag

Bad Mergentheim. Die drei Freibäder in Bad Mergentheim starten am Samstag in die Badesaison 2021. Gemäß der Corona-Verordnung ist für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest, ein Genesenen- oder ein Impfnachweis vorzulegen, um Einlass zu erhalten. Ein Kontakt-Formular ist immer auszufüllen. Der Verkauf der Tagestickets findet in diesem Jahr ausschließlich an den Freibad-Kassen vor Ort statt.

Neue „Bonus-Karte“

Mit der neuen „Bonus-Karte“ können Eintritts-Stempel gesammelt werden, um nach 15 Besuchen in der gesamten weiteren Saison gratis baden zu können.

Das Kernstadt-Freibad am Festplatz ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Freibad in Althausen kann täglich von 12 bis 20 Uhr besucht werden. In Wachbach ist montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. In den Schulferien gilt in Wachbach eine erweiterte Öffnungszeit von 11 bis 20 Uhr. stv