„Frei-Luft-Kultur“ im Klanggarten

Bad Mergentheim. Nach dem erfolgreichen Auftakt der „Frei-Luft-Kultur“ am Wochenende geht es am Sonntag um 10 Uhr weiter mit Tanzlmusi aus dem mittleren Taubertal – mit den „Zwiefach Boarischen“ und einem zünftigen Weißwurstfrühstück im Klanggarten im Kurpark Bad Mergentheim. Hier wird echte, bodenständige Volksmusik gemacht. Polka, Walzer, Zwiefache und Boarische erklingen, wie sie früher in den Wirtshäusern gespielt wurden. Die Gruppe pflegt echte überlieferte Volksmusik und auch neue Arrangements im alpenländischen oder fränkischen Stil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einlass ab 9 Uhr

Einlass und Getränkeverkauf ist am Sonntag ab 9 Uhr. Veranstaltungsort bei schlechter Witterung ist die Wandelhalle. Nach der aktuellen Coronaverordnung ist der Zutritt in die Wandelhalle nur mit einem Nachweis über Geimpft oder Genesen oder negativ Getestet erlaubt. Weiterhin gilt die Maskenpflicht während der gesamten Dauer der Veranstaltung sowie die Einhaltung des Mindestabstandes. Im Freien entfällt der 3G-Nachweis. Die Maskenpflicht gilt bis zum Einnehmen des Platzes und dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Eintrittskarten gibt es bei Reservix Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark Telefon 07931/965225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Telefon 07931/574820, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie an der Tageskasse nach Verfügbarkeit.