Bad Mergentheim. In der Berichterstattung zur Flaggenhissung vor dem Alten Rathaus ist dem Autor ein Fehler unterlaufen. Die „Frauen helfen Frauen“-Vereine im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis sind nicht die Betreiber des Frauenhauses, sondern „nur“ Anlaufstelle für hilfesuchende Frauen in den Landkreisen. Der Verein „Frauen helfen Frauen“ Main-Tauber betreibt neben der Beratung auch Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für das Gewaltproblem zu wecken. Darüber hinaus unterstützt der Verein das Frauenhaus jährlich mit einer Spende. Das Frauenhaus im Neckar-Odenwald-Kreis wird jedoch von den beiden Landkreisen betrieben und finanziert. HP