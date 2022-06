Frau auf Firmenfeier in Bad Mergentheim belästigt

Bad Mergentheim. In den Gewahrsamseinrichtungen der Polizei endete die Nacht auf Sonntag für einen 27-Jährigen in Bad Mergentheim. Der Mann hatte auf einer Firmenfeier in Drillberg wohl stark dem Alkohol zugesprochen und war gegenüber einer Frau aufdringlich geworden.

Als der 27-Jährige gegen 2.30 Uhr aufgefordert wurde, die Feier zu verlassen, weigerte er sich und soll randaliert haben. Beim Eintreffen der Polizei stand der Mann sichtlich unter Alkoholeinfluss. Da er keinen Ausweis bei sich hatte, musste er bis zur Klärung seiner Identität mit auf das Polizeirevier. Vor dem Transport beleidigte der Mann die Polizisten und verletzte bei einem Gerangel zwei Beamte leicht. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1