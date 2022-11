Fotografierte Solidarität mit Arbeitsmigranten

Amnesty Bad Mergentheim zeigt ab sofort in der Kundenhalle der Sparkasse Tauber-Franken die Fotoausstellung „The Forgotten Team“ im Rahmen der Amnesty-Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft in Katar: „Fußball ja. Ausbeutung nein.“ An diesem Sonntag, 20. November, beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die Vorbereitungen darauf haben bereits im Vorfeld viele kritische Diskussionen über

