Folgenschwere Kettenreaktion

Bad Mergentheim. Weil er beim Einparken von der Bremse rutschte, verursachte ein 86-Jähriger einen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Gegen 11 Uhr war der 86-Jährige mit seinem Opel zunächst auf der Kapuzinerstraße gefahren und hatte dort versucht, in eine freie Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei rutschte er – wie die Polizei vermutet – von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal.

Führerloses Auto

Sein Wagen prallte daraufhin gegen einen vor ihm geparkten Peugeot, an dessen Steuer eine 63-Jährige saß. Durch den Aufprall wurde der Peugeot wiederum auf einen Opel geschoben, der vor diesem stand. Das führerlose Auto rollte daraufhin auf die Fahrbahn und prallte gegen einen auf der Straße fahrenden VW Golf einer 58-Jährigen.

Durch den Unfall wurde die 63-Jährige, die in dem Peugeot saß, leicht verletzt. Insgesamt entstand an den vier beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. pol

