Förderperspektiven für die Weinwirtschaft

Markelsheim/Stuttgart. „Nicht erst im Sommer 2022 hat sich das Taubertal als eine von Trockenheit und Wasserknappheit äußerst betroffene Region herausgestellt. Gerade vor dem Hintergrund des weiterhin rasant fortschreitenden Klimawandels wird die Frage der Wasserversorgung daher für viele Winzerinnen und Winzer in unserem Kreis zu einem immer wichtigeren Thema. Dass hierzu nun ein Modellprojekt am Markelsheimer Tauberberg eventuell erprobt wird, wäre deshalb ein wichtiger Schritt für den künftigen Weinanbau im Taubertal“, so Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart, der Einzelheiten zu dem Modellprojekt in einem Abgeordnetenbrief an das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erfragt hat, in einer Pressemitteilung.

Das Modellprojekt gehe ursprünglich auf die Machbarkeitsstudie „Frostschutz Weinbau Taubertal“ aus dem Jahr 2019 zurück, in der sowohl die Bewässerungsmöglichkeiten im Taubertal allgemein sowie am Markelsheimer Tauberberg im Besonderen eingehender betrachtet wurden. „Dabei wurde sowohl die Bewässerung im Sommer als auch die Frostschutzberegnung im Winter untersucht. Ziel war es, ein Konzept zu entwickeln, um den Weinbau am Tauberberg nachhaltig zu sichern“, heißt es dazu im Antwortschreiben von Minister Peter Hauk an Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart. Im nächsten Schritt gehe es zunächst darum, mit der Weingärntergenossenschaft, der Stadt Bad Mergentheim, dem Landratsamt und den Stadtwerken Tauberfranken „finanzierbare Planungen zu definieren und Fördermöglichkeiten zu klären“, so das Ministerium weiter.

Gute Chancen

„Mit Blick auf die hierbei grundsätzlich in Betracht kommenden Fördertöpfe sehe ich gute Chancen und viel Potenzial, nicht nur für den Weinanbau in Markelsheim, sondern im gesamten Taubertal“, meint Wahlkreisabgeordneter Wolfgang Reinhart. So fördere das Land etwa im Rahmen des Förderprogramms „Gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur“ den Aufbau gemeinschaftlicher Bewässerungsanlagen von der Entnahmestelle bis zur Übergabestelle an das Bewässerungsnetz des jeweiligen Einzelbetriebs mit bis zu 50 Prozent. Liege ein Bodenordnungsbedarf vor, könne die gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur auch im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens gefördert werden und dabei einen Zuschuss zwischen 65 und gar 80 Prozent erhalten. Zusätzlich können über das Förderprogramm „Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen“ laut Reinhart ortsfest installierte Anlagen zur Tröpfchenbewässerung in Weinbergen bezuschusst werden. Der Fördersatz liege hierzu bei 1800 Euro pro Hektar.

„In turbulenten Zeiten sind das wichtige Perspektiven für die heimische Weinwirtschaft. Aufgrund der klimatischen Veränderungen wird vor allem die Tröpfchenbewässerung mehr und mehr zur Notwendigkeit. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass das Land hier entsprechende Förderinstrumente bereitstellt“, so Wolfgang Reinhart, der auch dem Finanz- sowie dem Wirtschaftsausschuss des Landtags angehört. „Ob im Frühjahr, wenn es grünt, oder auch jetzt im goldenen Oktober – die bunten Rebstöcke, die die Hänge des Taubertals säumen, sind fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft und damit auch unserer Heimat. Die Förderung des Weinbaus und der Erhalt unserer Kulturlandschaft liegt mir in unserer schönen Heimat auch in Zukunft sehr am Herzen“, so Wolfgang Reinhart abschließend. pm