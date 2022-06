FN-Webinar für Familien am Donnerstag

Odenwald-Tauber. Ein Überangebot an Informationen und Angeboten machen es einem inzwischen immer schwerer seine Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Genau genommen haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. Ablenkung und Angst sorgen dafür, dass Menschen sich entweder nicht trauen etwas in Angriff zu nehmen. Oder wenn sie es dann mal tun, sie ihr Vorhaben oftmals nicht zu Ende bringen. Dagegen kann man etwas tun – mit einem speziellen Gehirn-Körpertraining, „Brainkinetik“ genannt. Chris Bennet Bröker ist Football Freestyle Profi, dreimaliger Deutscher Meister und Vize-Weltmeister in Brainkinetik. Er unterstützt Familien entspannter und stressfreier mit Alltagssituationen umzugehen. Das kostenlose FN-Webinar im Rahmen der FN-Familienserie findet an diesem Donnerstag, 30. Juni, von 18 bis 19 Uhr statt. Empfohlen wird eine Teilnahme per WLAN oder LAN. Eine Anmeldung ist noch möglich unter: https://bit.ly/3Nr9MXI. sabix/Bild: Bröker

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Börse in Frankfurt Dax nur moderat im Plus Mehr erfahren Ratgeber Plötzlicher Schaden am Auto: Finanzierungsmöglichkeiten Mehr erfahren