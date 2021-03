Bad Mergentheim. Auch im Wildpark öffneten sich am Montag erstmals wieder die Türen für Besucher. Der zweite Lockdown ist hier vorüber, wobei man nur nach einer Online-Anmeldung eingelassen wird. Zu all den Dingen, auf die sich die Gäste freuen dürfen, gibt es eine kleine FN-Videoreportage.

Die Entscheidung der Bund-Länder-Runde für regionale Lockerungen des Corona-Lockdowns ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 beziehungsweise zwischen 50 und 100 trägt die baden-württembergische Landesregierung mit und so bekamen am Montag auch Zoos und Tierparks die Chance für eine Wiedereröffnung. Geschäftsführer Marcus Rügamer sagte den FN: „Wir starten in die neue Saison und sind täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr) für die gesamte Familie da.“

Das FN-Video ist unter www.fnweb.de oder im Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten zu finden. Mehr Infos zum Wildpark und zur Online-Anmeldung unter www.wildtierpark.de. sabix