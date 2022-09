FN verlosen Karten

Bad Mergentheim. „Best of Musicals – Das Beste aus Musicals“ präsentiert Espen Nowacki am Samstag, 1. Oktober um 20 Uhr im Kurhaus-Kursaal. Die Fränkischen Nachrichten verlosen zweimal zwei Karten. Die fast dreistündige Show bringt die erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen zu Gehört. Das Publikum erlebt einen Streifzug durch 50 Jahre Musicalgeschichte. Karten unter www.reservix.de, bei den Fränkische Nachrichten, der Touristinfo so wie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Fränkischen Nachrichten verlosen zweimal zwei Karten, erste Kategorie. Die Gewinner können die Karten an der Abendkasse abholen.

