Flüchtige Täter festgenommen

Bad Mergentheim. Mehrere Männer prügelten sich am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in Bad Mergentheim. Gegen 14 Uhr gerieten die Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Hierbei sollen vier Männer im Alter von 19 bis 21 auf einen 27-jährigen Mann eingeschlagen haben. Zudem soll ein Mann aus der Gruppe einen 22-Jährigen angegriffen haben. Vor dem Eintreffen der Polizeistreife flüchteten die Gruppenmitglieder. Diese konnten durch die Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige und der 27-Jährige wurden durch den Angriff leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Vorfall nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, entgegen. pol

