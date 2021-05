Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großbrand am frühen Sonntagmorgen in Bad Mergentheim - In der Bismarckstraße in einer seit Jahren leerstehenden Kurklinik / Allein 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr aktiv Flammen schlagen aus Ex-Kurklinik in Bad Mergentheim

Kurz vor 2 Uhr am Sonntagmorgen eilten die ersten Kräfte der Feuerwehr in die Bismarckstraße. Gemeldet war zunächst ein Waldbrand, doch die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl einer ehemaligen Kurklinik, die seit vielen Jahren leer steht.