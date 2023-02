Fitnessstudio vorübergehend geräumt

Bad Mergentheim. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim wurde am Freitag gegen 16.30 Uhr zu einem Brandalarm in ein Fitnessstudio in der Straße Beim Oelsteg in Bad Mergentheim gerufen, der sich aber zum Glück als Fehlalarm herausstellte. Wie die Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums mitteilte, sei den Einsatzkräften im Bereich einer Lüftungsanlage heller Staub ins Auge gestochen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Studio vorübergehend komplett geräumt; die Räumung wurde bald wieder aufgehoben. Vor Ort war auch eine Streife des Bad Mergentheimer Polizeireviers. / ktm

