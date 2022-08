Fitness und Entspannung im Mittelpunkt

Althausen/Neunkirchen. Die Freizeitsportabteilung des TSV Althausen-Neunkirchen startet im Herbst wieder eine Reihe neue Kurse. Auch Nichtmitglieder können sich zu den Kursen anmelden. Wenn nicht anders angegeben, finden die Kurse im Gymnastikraum des TSV in Althausen statt.

Sanftes Yoga, immer montags, an zehn Terminen ab 12. September von 16.45 bis 18 Uhr. Diese Yogapraxis eignet sich gut für Anfänger und Wiedereinsteiger. Die Körperhaltungen und Übungsfolgen (Vinyasas), werden mit viel Achtsamkeit ausgeführt. Sanfte, fließende Bewegungen stärken den gesamten Körper und machen ihn flexibel. Anmeldung unter Telefon 07931/4 30 36.

Hatha Yoga, immer montags, an zehn Terminen ab 12. September von 18.30 bis 19.45 Uhr. Es werden die Muskulatur, insbesondere des Rückenapparates, gestärkt und auch die Flexibilität der Muskeln, Bändern und Sehnen deutlich erhöht, verbunden mit Atem- und Entspannungstechniken. Diese Form des Yoga nennt man „Hatha Yoga“, was so viel bedeutet wie „kraftvolles Yoga“. Telefonische Anmeldung unter 07931/43036.

Tai Chi für Einsteiger, immer mittwochs, an zehn Terminen ab 14. September von 17.30 bis 18.30 Uhr. Grundlage ist die „Form“ – ein Bewegungsablauf, der langsam fließend, weich und entspannt ausgeübt wird. Durch eine natürliche und unverkrampfte Körperhaltung werden die Energiebahnen (Meridiane) für die vitale Energie (Chi), geöffnet. Die Langsamkeit des Bewegungsablaufes lässt dem Geist Zeit, die Bewegungen voll konzentriert genau zu führen. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Tai Chi für Fortgeschrittene, immer mittwochs, an zehn Terminen ab 14. September von 18.45 bis 19.45 Uhr. Tai Chi ist eine alte chinesische Bewegungs- und Heilkunst, die den Körper stärkt und harmonisiert sowie das seelische Wohlbefinden des Menschen spürbar fördert. Der Mensch erfährt Meditation in der Bewegung. Bei regelmäßigem Üben löst Tai Chi tiefsitzende Verspannungen, die Muskeln werden elastischer und die Gelenke mobilisiert. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Qigong für Fortgeschrittene und Anfänger (neue Übungen), immer mittwochs, an zehn Terminen ab 14. September von 20 bis 21 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Qigong ist ein Standbein der traditionellen chinesischen Medizin (TMC) und versucht durch Bewegungsübungen den ganzen Körper physisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Übungen sind leicht zu erlernen. Sie werden langsam und in weicher, fließender Bewegungsfolge durchgeführt. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Body Pump mit Pom, immer donnerstags, an acht Terminen ab 15. September von 19.15 bis 20.15 Uhr. Mit Hilfe von Kurzhanteln, Therabändern und anderen Hilfsmitteln bringt dieser Kurs den ganzen Körper in Schwung. Dieses Ausdauer-Krafttraining festigt die Muskulatur, strafft den Körper und bringt das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Telefonische Anmeldung unter 07931/42529.

Hatha Yoga, Vinyasa-Flow, immer freitags, an zehn Terminen ab 16. September. Kurs I von 17.15 bis 18.30 Uhr; Kurs II von 19 bis 20.15 Uhr. In der westlichen Welt versteht man unter Yoga, einen körperbetonten Ansatz, es werden die Muskulatur, insbesondere des Rückenapparate, gestärkt und auch die Flexibilität der Muskeln, Bändern und Sehnen deutlich erhört, verbunden mit Atem- und Entspannungstechniken. Diese Form des Yoga nennt man „Hatha Yoga“, was so viel bedeutet, wie „kraftvolles Yoga“. Vinyasa-Flow ist eine dynamische Übungsfolge von Asanas (Körperübungen), die fließend bewusst im Fluss mit dem Atem ausgeübt werden. Telefonische Anmeldung unter 07931/43036.

Fit von Kopf bis Fuß, immer donnerstags, an zehn Terminen ab 22. September. Kurs I von 18 bis 19 Uhr; Kurs II von 19.15 bis 20.15 Uhr, beide in der Turn- und Festhalle Althausen. Dieser Kurs ist ein abwechslungsreiches und vielseitiges Ganzkörpertraining, zusammengesetzt aus verschiedenen aktuellen Fitnesstrends. Die Stunden setzen sich zusammen aus funktioneller Gymnastik und Training der Tiefenmuskulatur. Telefonische Anmeldung unter 0177/8226766.

Skigymnastik, immer samstags, an fünf Terminen ab 12. November von 17 bis 18 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Es werden die Muskelpartien von Rücken, Rumpf, Beinen und Schultern trainiert und gestärkt. Telefonische Anmeldung unter 07931/9612382.