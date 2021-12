Fit ins neue Jahr starten

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule startet im neuen Jahr gleich eine Reihe interessanter Kurse. Ein kurzer Überblick: Damit der Start in 2022 gleich fit wird, gibt es eine ganze Reihe passender Kursangebote. Zum Beispiel „Yoga für Frauen am Vormittag“ (ab Mittwoch, 12. Januar, zehn Termine); „Kundalini Yoga – Dynamik und Ruhe“ (ab Montag, 10. Januar, elf Termine) oder „Yoga für Kinder“ als Eltern-Kind-Kurs (ab Donnerstag, 13. Januar, sieben Termine).

Ebenso gut tun „Herz-Qigong für mehr Vitalität und Lebensfreude“ (ab Montag, 10. Januar, zehn Termine) und die Feldenkrais-Methode für „Bewegung, die im Kopf beginnt“ (ab Dienstag, 11. Januar, zehn Termine). Das Fitnessprogramm „Functioning – Happy Balance“ für mehr Wohlbefinden wird in gleich drei Kursen angeboten. Die Abendkurse starten am Dienstag, 11. Januar, mit zwölf Terminen. Ein Vormittagskurs beginnt am Donnerstag, 13. Januar, mit ebenfalls zwölf Terminen.

„Fit über 50“ heißt es ab Donnerstag, 13. Januar, bei einem Kurs, der sich über insgesamt zwölf Termine erstreckt. „Body- and Cardio-Gym“ ist ein schwungvolles Programm, das ab Montag, 10. Januar, insgesamt zehn Mal angeboten wird. Zwei Kurse zur „Wirbelsäulengymnastik“ können mit jeweils elf Terminen entweder vormittags (Start am Dienstag, 11. Januar) oder abends (Start am Mittwoch, 12. Januar) besucht werden. Für Kinder von sieben bis zehn Jahren gibt es den „Dance-Mix“ ab Mittwoch, 12. Januar (7 Termine).

Wer das neue Jahr lieber kunstvoll angehen möchte, kann sich dem Kurs „Ikonenmalerei“ anschließen ab 13. Januar, zehn Mal. Der Basiskurs „Gitarre spielen leicht gemacht“ beginnt am 12. Januar (zehn Termine). Ein „Grundkurs Buchführung“ rundet die Themen zum Jahresauftakt ab: Los geht es am Freitag, 14. Januar. Danach folgen 14 weitere Termine. Für Schüler bietet die VHS zwei Ferienkurse an: die Vorbereitung auf die Realschulabschlussprüfung im Fach Englisch (ab Montag, 3. Januar, drei Termine) und den „Discussion Club“ für Zehnt- bis Zwölfklässler (ab 3. Januar, 4 Termine). Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/57-4300 möglich oder online über www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Infos zu den Teilnahmevoraussetzungen an Präsenzterminen abrufbar. Die VHS hat noch bis Sonntag, 2. Januar, geschlossen. Kursanmeldungen sind in dieser Zeit über die Internetseite möglich. Von Montag, 3. , bis Freitag, 7. Januar, ist das VHS-Büro von 9 bis 12 Uhr besetzt. stv

