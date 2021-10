Fischsterben, Gewässersperrung und Gülleeintrag

Bad Mergentheim/Harthausen. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fischereivereins Bad Mergentheim im Gemeindesaal in Harthausen gab der Zweite Vorsitzende Dr. Andreas Schmitt auch einen einen Bericht über die für den Verein wichtigen Ereignisse der beiden Jahre 2020 und 2021. Als positiv wertete Schmitt das bereits im 2020 neu gestaltete Auenbiotop und die Renaturierung des Tauberufers bei Edelfingen; in die vorbereitenden Planungen war der Verein eingebunden; man habe dazu eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben.

Neben den pandemie-bedingten Einschränkungen des Vereinslebens – es konnte keine Veranstaltung abgehalten werden; erst jetzt ist wieder einiges möglich – gab es im laufenden Jahr gleich mehrere „Aufreger-Themen“: Schmitt erinnerte an das Großfeuer mit Löschwassereintrag in die Tauber bei Rothenburg, wo im April auch ein Fischsterben zu beklagen war. Die Folge: Starke Schaumbildung bei Rothenburg und flussabwärts im Oberen Bezirk. Die Tauber wurde von den Behörden aus Sicherheitsgründen für das Fischen gesperrt, auch die Strecken des Fischereivereins Bad Mergentheim waren davon betroffen. Diese Manahme wurde nach kurzer zeit wieder aufgehoben. Hier sei man glimpflich, also ohne Fischsterben, davongekommen, vermeldete Schmitt.

Anders sei es beim Fall Hollenbacher See gewesen, wo ebenfalls im April ein Fischsterben einsetzte – insgesamt wurden rund 500 tote Fische von den Mitgliedern eingesammelt. Neben Zandern, Schleien, Karpfen und einem Waller verendeten zahlreiche Weißfische. Der Verein erstattete Anzeige gegen Unbekannt; die polizeilichen Ermittlungen erbrachten aber keine konkreten Hinweise auf die Ursachen beziehungsweise den oder die die dafür Verantwortlichen. Die gezogenen Wasserproben zeigten keine verdächtigen Belastungen mit Giftstoffen, technischen Substanzen oder zu geringem Sauerstoffgehalt. Auch Vermutungen über einem Schmutzwassereintrag aus einer Abwasserleitung ergaben keine konkreten Hinweise, wie der Zweite Vorsitzende, Dr. Schmitt, dem Plenum erläuterte.

Nachdem mehrere Fische gefangen und in ein Fachlabor gebracht wurden, bleibt nur die Annahme, dass ein „singuläres, zeitlich unbegrenztes Ereignis von außen die Fische beeinträchtigt haben muss, dieses jedoch bereits nicht mehr bestand, als die Untersuchungen stattfanden“, erläuterte Schmitt. Das Labor sprach von „Hinweisen auf schlechten Gesundheitszustand, geschwächtes Immunsystem, leerem Magen und einer reduzierten Kondition“ der eingelieferten Fische, auch hier seien die Ursachen unklar, wie Schmitt betonte. Das Fischsterben endete ebenso schnell, wie es begann; weitere Verluste traten zum Glück nicht auf. Erschwerend für die Ursachenforschung war, dass der exakte Todeszeitpunkt der Fische nicht verifizierbar war; somit steht im Raum, dass die Untersuchungen erst Tage, wenn nicht sogar Wochen nach dem entscheidenden Ereignis einsetzen konnten, weil die Kadaver erst dann bemerkt wurden, als sie an der Wasseroberfläche erschienen.

Auch ein Gülleeintrag im Juni in Igersheim beschäftigte die Vereinsverantwortlichen, hier gab es glücklicherweise keine negativen Folgen für die Fauna in der Igersheimer Tauber.

Anders sah es beim Neubau der Tauberbrücke in Elpersheim aus; hier war ein Fisch- und Muschelsterben (sowie der Tod zahlreicher Kleinlebewesen) im trocken gefallenen Umgehungsgerinne zu beklagen. Grund: „Der für die ökologische Baubegleitung zuständige Biologe unterließ das rechtszeitige Abfischen“, machte Schmitt auf die Ursache dieses „unnötigen und vermeidbaren“ Fisch- und Muschelsterbens aufmerksam. Immerhin:

Ein Ausgleich ist angekündigt; nach Kontakt mit den zuständigen Behörden wurde dem Verein ein Initialbesatz mit ausgewählten Fischarten nach dem Wiederaufstau zugesagt.

Dafür stehen für drei Jahre jeweils 2000 Euro zur Verfügung.

Als ein „positives Zeichen“ nach dem Pandemie-Stillstand bezeichnete Schmitt den Umstand, dass man endlich wieder eine anglerisch-gesellige Veranstalung durchführen könne. Das beliebte „Raubfischangeln und Saukopfessen“ wird heuer wieder wie gewohnt am Alten Sportplatz in Igersheim stattfinden. Termin ist am Samstag, 13. November. Die Mitglieder werden noch benachrichtigt. HP