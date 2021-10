Firmengeschichte mitgestaltet

Bad Mergentheim. Zwei langjährige Mitarbeiterinnen, Magdalena Lehr und Monika Fischer, wurden in diesen Tagenbeim Modehaus Kuhn in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Maike und Johannes Kuhn dankten ihren langjährigen Mitarbeiterinnen für die über 40-jährige Treue im Kaufhaus und Modehaus Kuhn. Monika Fischer, die gelernte Apothekenhelferin, kam im April 1979 zum Kaufhaus Kuhn. Sie startet damals in der Kinderabteilung. 14 Jahre zeigte sie hier ihr Können und war immer für die Kleinsten mit Herzblut da. Nach einem kurzen Zwischenstopp am einstigen „Marktstand“ im Kaufhaus Kuhn war sie seit 1998 die gute Seele an der Kasse. Mit Monika Fischer verlassen nun 42 Jahre Berufserfahrung das Modehaus.

Nach stolzen 48 Jahren Betriebszugehörigkeit verlässt auch Magdalena Lehr nun das Modehaus. Seit September 1973 war sie Teil des Kuhn-Teams. Als Auszubildende startete sie damals im Kaufhaus Kuhn. Erinnerungen an die Abteilungen Kosmetik, Süßwaren, Gardienen und auch Wolle werden wach, wenn Magdalena Lehr auf Ihre Laufbahn im heutigen Modehaus Kuhn zurückblickt. Lange Jahre war sie fester Teil der Herrenabteilung wo sie gerne und mit großem Engagement tätig war.

Beide sind bei ihrem Ausscheiden länger im Modehaus Kuhn als Hans-Joachim Kuhn selbst. Sie konnten so die Firmengeschichte über drei Generationen aktiv mitgestalten. „Nach zusammen 90 Jahren Modehaus Kuhn gebührt Monika Fischer und Magdalena Lehr außerordentlicher Dank für ihre Treue und ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Modehaus Kuhn. Das Team wie auch unsere Kunden werden Sie sehr vermissen.

