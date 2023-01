Filmqualität muss stimmen

Bad Mergentheim. Der Blockbuster „Avatar - The way of water“ kam erst am 14. Dezember in die Kinos – also vor noch nicht mal einem Monat. Trotzdem hat der Film in Deutschland bereits jetzt über 87 Millionen Euro eingespielt – mehr als Top Gun, Jurassic World und Batman zusammen, die allesamt in der ersten Jahreshälfte 2022 gestartet waren. Gute Aussichten also vielleicht endlich für die Kinobetreiber in der Region, die wieder mal ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht haben: „Wir sind glücklich, dass nach Corona endlich wieder viele Menschen ins Kino gekommen sind. Eine allgemeine Angst ist nicht mehr fest zu stellen“, fasst Sven Döding das Jahr 2022 zusammen.

Der Geschäftsführer des „Movies“ in Bad Mergentheim hatte im abgelaufenen Jahr etwa 60 000 Besucher – das ist gerade mal die Hälfte von 2019, also dem letzten Jahr vor der Pandemie. Trotzdem ist er zuversichtlich und freut sich aufs neue Kinojahr: „Avatar ist unglaublich gut gelungen und super gestartet. Und das ist auch ein gutes Zeichen für die Kinos: wenn die Filmqualität stimmt, kommen die Leute offenbar immer noch gerne ins Kino.“ Die ganz großen Blockbuster fehlen zwar in den kommenden Monaten - aber es wird zahlreiche interessante Filme geben, beispielsweise „Manta Manta“ in der Originalbesetzung.