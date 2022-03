Film im Movies zum Frauentag

Bad Mergentheim. Amnesty Bad Mergentheim zeigt am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr aus Anlass des Internationalen Frauentages im „Movies“ den Dokumentarfilm „Where to, Miss? – Eine Frau kämpft für ihren Traum“.

Der sehnlichste Berufswunsch der junge Inderin Devki ist es, Taxifahrerin zu werden, und sie bewirbt sich in Delhi bei der Initiative „Woman on Wheels“ um einen Ausbildungsplatz, um finanziell unabhängig zu werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und andere Frauen sicher nach Hause zu bringen. Damit gerät sie in einen Konflikt mit ihrer Familie. In ihrem außerordentlichen Filmdebüt hat Manuela Bastian die junge Inderin drei Jahre lang durch ihren Alltag begleitet und das Porträt einer starken, mutigen Persönlichkeit geschaffen, die für ihre Unabhängigkeit viel in Kauf nimmt, ja riskiert, von der Familie verstoßen zu werden. Durch die Unterteilung in die drei Kapitel „Vater“. „Ehemann’’, „Sohn“greift Bastian die Zuordnungen auf, die das Leben einer indischen Frau bestimmen. Sie erhielt für ihren Film 2016 den Deutschen-Menschenrechts-Filmpreis.

Der Film regt dazu an, sich mit Menschenrechtsverletzungen gegenüber Mädchen und Frauen nicht nur in Indien , sondern weltweit und auch in Europa zu beschäftigen. Mit großer Besorgnis registriert Amnesty International das erschreckende Ausmaß an Gewalt gegen Frauen in der Türkei. Die türkische Plattform „Wir werden Frauenmorde stoppen“ listet allein für das Jahr 2021 280 ermordete Frauen namentlich auf.

Aufgrund der Corona-Situation verzichtet die Amnesty-Gruppe auf einen Info-Stand. Es liegt aber für jeden Besucher ein Info-Päckchen und eine Aktionsmöglichkeit bereit. Einlass ist um 19.30 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel (unbedingt Ausweisdokumente mitbringen). FFP 2 Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.