Filigrane Handwerkskunst

Bad Mergentheim. Im Bad Mergentheimer Kulturforum ist am Freitag der Osterbasar eröffnet worden, der noch bis einschließlich Sonntag zum Stöbern und Entdecken einlädt.

Kulturamtsleiter Kersten Hahn freute sich bei der Eröffnung über das prächtig-farbenfrohe Ensemble: „Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind!“ In den Dank bezog er auch die Schwimmabteilung des TV Bad Mergentheim ein, die wieder eine „Mini-Cafeteria“ anbietet. Unter den 19 Ausstellerinnen und Austellern sind auch zwei neue Teilnehmerinnen. Geöffnet ist an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Angeboten werden die unterschiedlichsten Geschenk- und Dekorationsideen rund ums Osterfest: von handbemalten Eiern über Selbstgefertigtes aus Ton und Stoff und Blüten hinter Glas bis hin zu kleinen Besonderheiten aus Kupfer. stv