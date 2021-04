Filialschließung Ende März 2022 geplant

Die Tage der BW-Bank in Bad Mergentheim sind gezählt. Im ersten Quartal 2022 soll sie, laut Planung der Stuttgarter Zentrale, geschlossen werden. Geschuldet sei das dem geänderten Kundenverhalten, heißt es.

AdUnit urban-intext1

Bad Mergentheim. Rückzug aus der Fläche lautet die Bezeichnung für das, was jetzt auch die BW-Bank als Privatkunden-Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) praktiziert und was die Bewohner des Main-Tauber-Kreises bereits kennen. Sparkasse und Volksbank haben in den vergangenen Jahren etliche Filialen geschlossen und sie zu SB-Centern umgebaut sowie das Online-Angebot erweitert. Das betraf bei diesen beiden Geldhäusern ausschließlich kleinere Ortschaften und wurde bei der Begründung mit Kundenfrequenzzahlen untermauert.

Die BW-Bank mit Standorten in Bad Mergentheim und Wertheim sowie einem SB-Center in Tauberbischofsheim zieht sich nun allerdings komplett aus dem Main-Tauber-Kreis zurück. Zum Ende des ersten Quartals 2022 wird die Filiale in der Kurstadt mit acht Mitarbeitenden, im vierten Quartal dieses Jahres die bereits jetzt corona-bedingt geschlossene Dependance in Wertheim mit sechs Beschäftigten ihre Pforten zusperren.

Der SB-Standort in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße soll im zweiten Quartal 2022 aufgegeben werden, so Alexander Braun vom Presseteam der BW-Bank in Stuttgart.

AdUnit urban-intext2

„Der Personalabbau wird sozialverträglich vonstatten gehen“, verspricht er. Entweder die Mitarbeitenden wechseln in die erweiterte Online-Beratung oder aber nach Heilbronn. Von dort sollen die Kunden aus dem Main-Tauber-Kreis künftig betreut werden.

Positiv verkauft das Geldhaus diese und weitere geplante Schließungen im Land unter der Überschrift „BW-Bank stellt Kundenberatung neu auf“.

AdUnit urban-intext3

Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich der Trend, immer stärker digitale Kanäle für das Bankgeschäft zu nutzen, noch einmal verstärkt, begründet die BW-Bank ihre Entscheidung. Bereits im vergangenen Sommer hatte sie angekündigt, ihr Filialnetz noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Das ist jetzt geschehen und hat – bis auf die Landeshauptstadt Stuttgart – flächendeckende Konsequenzen.

AdUnit urban-intext4

„Betriebswirtschaftlich können wir es uns zudem nicht erlauben, Filialen dauerhaft aufrecht zu erhalten, wenn sie sich nicht rechnen. Die Online-Beratung ist hier eine von den Kunden gewünschte und für uns als Bank effiziente Alternative“, formuliert Andreas Götz, Generalbevollmächtigter für das Privatkundengeschäft der LBBW diesen Schritt.

Ausbau der Online-Beratung

Nicht nur für das reine Banking, sondern auch für die Beratung würden vermehrt Online-Angebote genutzt. Vorgesehen sei deshalb, dass rund 70 Beschäftigte aus den Filialen in die Online-Beratung wechselten. Laut BW-Bank werde hier das gleiche Qualitätsniveau wie bei einer persönlichen Beratung geboten. Zudem würde die Erreichbarkeit von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr weit über die Filialöffnungszeiten erhöht.

Zur Frage, was mit den Gebäuden, in denen die Bank bislang ihre Filialen betreibt, geschieht, meinte Alexander Braun: „Dazu können wir derzeit keine Auskunft geben.“