Fielmann pflanzt 17 Bäume

Bad Mergentheim. „Neues Grün für die Stadt“ – unter diesem Motto wurden an fünf Stellen im Stadtgebiet insgesamt 17 neue Bäume gesetzt. Aus Sicherheits- und Altersgründen mussten die alten Bäume weichen und wurden dann direkt durch neue ersetzt. Die Firma Fielmann bot der Stadt ihre Unterstützung an und übernahm die Kosten für die neuen Bäume im Wert von rund 3600 Euro.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde das neue Grün in die Erde gebracht, um die Lücken zu schließen. Vor wenigen Tagen übergab nun Fielmann-Niederlassungsleiter Stefan Windfelder die Pflanzspende symbolisch an Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Stefan Windfelder erklärt: „Wir pflanzen Bäume nicht für uns, wir pflanzen Bäume für nachkommende Generationen. Und so hoffe ich, dass alle Anwohner und Besucher der Stadt an diesem Grün Freude haben werden.“

Zu den neuen Bäumen gehören Linden, Weißdorn und Apfeldorn. Unter anderem wurden sie an der Spitalwiese und am Mittleren Graben gepflanzt. Die Winterlinde (Tilia cordata) ist eine klassische Baumart für Straßenbegleitgrün, im Frühjahr ist sie genau wie der Weiß- und Apfeldorn zusätzlich eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten. Bäume sind, neben dem optischen Reiz, vor allem in den Städten wichtige Sauerstoffproduzenten und Schattenspender.

Wie in Bad Mergentheim engagiert sich Fielmann seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. Das Unternehmen pflanzt für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum, bis heute mehr als 1,6 Millionen Bäume und Sträucher. Stefan Windfelder: „Der Baum ist Symbol des Lebens, Naturschutz eine Investition in die Zukunft.“

Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Stadtbaudirektor Bernd Straub bedankten sich für die Unterstützung. „Das Thema Stadtdurchgrünung hat in Bad Mergentheim einen sehr hohen Stellenwert. Unsere neuen Baugebiete werden konsequent mit klimastabilen und damit zukunftsfähigen Sorten durchsetzt. Für jeden Baum im Stadtgebiet, der gefällt werden muss, gibt es eine Neupflanzung“, sagte OB Glatthaar.

Stadtbaudirektor Bernd Straub wies darauf hin, dass im Rahmen der Landesgartenschau-Konzeption für 2034 eine umfassende Flächen-Entsiegelung mit 440 neuen Bäumen nur im Innenbereich der Kernstadt geplant sei.

Bad Mergentheim hatte sich auch an der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ des Gemeindetags beteiligt und das Ziel deutlich übererfüllt. stv

