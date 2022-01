FFP2-Masken im Gottesdienst Pflicht

Main-Tauber-Kreis. Die Kirchen sorgen sich um die Gesundheit der Gottesdienstbesucher. Deshalb hat man beschlossen, dass FFP2-Masken jetzt auch im evangelischen Gottesdienst nötig sind.

Der Besuch des Gottesdienstes soll sicher sein. Darum hat nun auch die evangelische Landeskirche von Württemberg die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Feier festgelegt.

„Alle willkommen“

Grundsätzlich gilt auch im kirchlichen Bereich alles, was das Land Baden-Württemberg in seiner Corona-Verordnung angeordnet hat. Ausnahmen gelten aber für „Veranstaltungen zur Religionsausübung“, d.h. für Gottesdienste. So stehen die Kirchentüren selbst während der derzeitigen „Alarmstufe 2“ auch den Menschen offen, die weder geimpft, genesen oder getestet sind. Feiern nach „2G“-Regeln sind nur als zusätzliches Angebot erlaubt. Masken sind in jedem Fall zu tragen. Das soll auch so bleiben, meint die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner.

Wir wollen „weiterhin Gottesdienste feiern, bei denen alle willkommen sind“, betont sie. Der Schutz der Gesundheit der Gottesdienstbesucher bleibe aber ein hochrangiges Ziel. Dazu sei es nötig, „dass wir auf die stark ansteigenden Inzidenzwerte mit dieser Schutzmaßnahme reagieren“ – eben mit der ausschließlichen Verwendung der FFP2-Maske.

Nachdem die seit 12. Januar geltende staatliche Corona-Verordnung das Tragen von „Atemschutzmasken (FFP2 oder vergleichbar)“ vorgeschrieben hat, haben jetzt alle Kirchen nachgezogen. Die evangelische Landeskirche von Württemberg hat das als letzte am 14. Januar mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. In vielen Kirchen des Weikersheimer Kirchenbezirks erfuhren dies die Gottesdienstbesucher bereits am letzten Sonntag.

Masken bereitgelegt

Einige Gemeinden haben auch vorsorglich für alle Menschen, die nichts davon erfahren haben, FFP2-Masken bereitgelegt, um niemand abweisen zu müssen.

Abgemildert wird dagegen die kirchliche Vorschrift, nach der innerhalb der Alarmstufe 2 ab einer 7-Tage-Inzidenz von 800 keine Präsenzgottesdienste in geschlossenen Räumen mehr stattfinden dürfen. Die Zahl wurde jetzt auf 2000 erhöht. Das trägt dem rasanten Anstieg der Zahlen angesichts der Omikron-Variante des Corona-Virus und der dadurch geänderten Bedrohungslage Rechnung. Die Verpflichtung zur Atemschutzmaske gilt ebenso für Evangelische in Baden und in der katholischen Kirche.

Unterschiedlich bleiben die weiteren kirchlichen Regelungen für die Gottesdienstteilnahme. Besonders sicherheitsbewusst bleibt die württembergische evangelische Kirche. Hier darf man im Gottesdienst nicht singen und die Feier darf nur 30 Minuten dauern. Bei Katholiken ist die doppelte Gottesdienstlänge möglich und Gesang wenigstens in eingeschränktem Maßstab.

Wer stets über die aktuellen Regelungen in der evangelischen Landeskirche von Württemberg informiert sein will, findet sie unter www.elk-wue.de/corona. peka