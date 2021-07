Feuerwehrlauf Löffelstelzen: Erste Zeiten einsehbar

Löffelstelzen. Der Online Lauf ist gut gestartet, erste Zeiten sind unter www.ffw-loeffelstelzen.de einsehbar. Das Zeitfenster wurde schon verlängert, jetzt haben vom 15. Juli bis 4. August alle Läufer insgesamt drei Wochen Zeit um auf die Strecke zu gehen.

Bei einem Online-Lauf wird in einem vorgegebenen Zeitfenster frei gestartet, jeder Läufer stoppt seine Zeit selbst und reicht das Ergebnis per Email oder Whatsapp ein. Auf dem Laufportal www.ffw-loeffelstelzen.de wird das Ergebnis veröffentlicht und die Sportler können die Zeiten vergleichen und auch nochmal nachlegen. Mehrfach-Starts sind erlaubt und erwünscht, auch Starts in verschiedenen Klassen sind möglich, soweit sie für den Läufer zulässig sind.

Staffellauf möglich

Staffellauf ist ebenfalls möglich. Vier Läufer, männlich, weiblich, alt oder jung alles ist erlaubt. Jeder läuft eine Runde, Stabübergabe ist im Start-Ziel Bereich. Für die Freunde von Nordic Walking wurde diese Sportart zusätzlich ins Programm aufgenommen. Start und Ziel ist am Parkplatz Sportheim des SV-Löffelstelzen. Es wird die Holzplatzrunde gelaufen, die Strecke ist gut markiert.

Für die Kleinen Sportler werden wieder die Bambini-Läufe angeboten. Auf einem kleinen Rundkurs können die Kinder erste Erfahrungen sammeln und so an den Laufsport herangeführt werden. Mama und Papa dürfen gerne mitrennen. Die Bambini-Läufe werden auf dem Reitplatzgelände hinter dem Sportplatz angeboten.

Übersicht der Lauf-Klassen: 10,2 km Frauen (4 Runden), 5,1 km Frauen (2 Runden), 10,2 km Männer (4 Runden), 5,1 km Männer (2 Runden), 4 x 2,55 km Staffel (gemischt möglich), 5,1 km Schüler (bis 16 Jahre) (2 Runden), 2,55 km Schüler (bis 12 Jahre) (1 Runde), 2,55 km Nordic Walking (1 Runde), 200m Bambini (bis 5 Jahre), 400m Bambini (bis 8 Jahre). Die Ergebnisse können per Email: lauf@ffw-loeffelstelzen.de oder per Whatsapp eingereicht werden: 0170/3736212. Folgende Angaben werden benötigt: Vorname und Name, Jahrgang, Verein/Firma/ Feuerwehr, Lauf-Klasse, Zeit.

Weitere Informationen unter: www.ffw-loeffelstelzen.de oder direkt bei Abteilungskommandant Bernd Lehle 0170/3736212.