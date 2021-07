Feuerwehrlauf für Jedermann: Schon über 50 Läufer gestartet

Löffelstelzen. Bei der Online-Variante des Feuerwehrlaufs in Löffelstelzen ist Halbzeit – es sind schon über 50 Läufer auf die anspruchsvolle Strecke gestartet. Die Ergebnisse sind unter www.ffw-loeffelstelzen.de einsehbar.

Bis zum 4. August besteht noch die Möglichkeit zur Teilnahme. Es können auch Gruppen starten und nach Terminvereinbarung wird ein Verpflegungsstand aufgebaut. So startet die Jugendfeuerwehr Althausen am 29. Juli um 18.30 Uhr. Bei einem Online-Lauf wird in einem vorgegebenen Zeitfenster frei gestartet, jeder Läufer stoppt seine Zeit selbst und reicht das Ergebnis per E-Mail oder Whatsapp ein. Auf dem Laufportal www.ffw-loeffelstelzen.de wird das Ergebnis veröffentlicht und die Sportler können die Zeiten vergleichen und gerne noch einmal nachlegen. Mehrfach-Starts sind erlaubt und erwünscht, auch Starts in verschiedenen Klassen sind möglich, soweit sie für den Läufer zulässig sind. Bambini-Läufe gibt es auch.

Weitere Informationen bei Bernd Lehle, Telefon 0170 / 3736212. bl