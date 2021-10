Bad Mergentheim. Der Alarm eines Feuermelders sorgte am Montag gegen 18.30 Uhr für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in einer Klinik in Bad Mergentheim. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit einem Wagen vor Ort. Es handelte sich jedoch um einen Fehlalarm. Ein bislang unbekannter Täter schlug nach ersten Erkenntnissen einen Feuermelder ein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

