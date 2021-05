Bad Mergentheim. Brandstiftung löste das Feuer in der ehemaligen und leerstehenden Bad Mergentheimer Vesalius-Klinik am 16. Mai aus. Das ergaben die Ermittlungen der Polizei, die nach wie vor dringend Zeugen sucht. Über 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Mergentheim und Weikersheim sowie des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei rückten damals zum Großbrand im Kurgebiet unterhalb der Rehaklinik ob der Tauber an. Der Dachstuhl brannte lichterloh. Verletzte gab es keine.

