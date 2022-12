Festliches Konzert zu Neujahr

Bad Mergentheim. So wie das alte Jahr mit einem Silvesterkonzert gebührend verabschiedet wird, so wird auch das neue Jahr musikalisch begrüßt. Am Sonntag, 1. Januar, veranstaltet die Kurverwaltung nachmittags ein Neujahrskonzert im Kurhaus. Es spielt das Kurensemble Bad Mergentheim unter der Leitung von Zsolti Hosszu. Für das Neujahrskonzert wird die vierköpfige Winterbesetzung des Ensembles von zwei weiteren Musikern unterstützt.

Zum Jahreswechsel wird ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen wie beispielsweise Franz Lehár geboten. Bekannte Melodien wie der Walzer „An der schönen blauen Donau“ und die Annen-Polka von Johann Strauss und der beliebte Radetzky Marsch dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Das Konzert im Großen Kursaal beginnt am Neujahrstag um 15 Uhr und ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei. kv