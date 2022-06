Festakt im Schloss abgesagt

Bad Mergentheim. Schmorgeruch wurde am 23. und 24. Juni im Sanitärbereich des Residenzschlosses Mergentheim wahrgenommen. Ein Feuerwehreinsatz folgte. Ohne Ergebnis. Die FN berichteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ursache bleibt unklar

Da die Ursache noch immer unklar ist, bleibt das Schloss weiterhin geschlossen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg müssen deshalb, wie sie in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgaben, „die Festveranstaltung zu Ehren Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg am 25. Juni absagen“.

Trotz umfangreicher Suche konnte für den Schmorgeruch, der im Sanitärbereich im ersten und zweiten Obergeschoss des Südflügels vom Residenzschloss Mergentheim am 22. und 23. Juni wahrgenommen wurde, bislang keine Ursache festgestellt werden. Aus diesem Grund bleibe das Schloss weiterhin für Besucher geschlossen. Die Brandwache sei nach wie vor im Einsatz. Daher müsse auch der Festakt am Samstag abgesagt werden.

Nur verschoben

Mehr zum Thema Feuerwehreinsatz Brandverdacht im Schloss war gemeldet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ankauf seltener Porträts Neue Gesichter für das Residenzschloss Mergentheim Mehr erfahren Anlässlich des 225. Geburtstags Ein Festakt für den Herzog Mehr erfahren

„Am 25. Juni hätte Herzog Paul Wilhelm seinen 225. Geburtstag gefeiert. Zu Ehren des einstigen Bewohners des Residenzschlosses und eifrigen Naturforschers sollte es eine Festveranstaltung geben, zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen war. Die Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeitenden und des Kunstgutes gehen vor. Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Wir werden den Festakt zu gegebener Zeit nachholen“, erklärt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. ssg/sabix