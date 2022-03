Ferienwohnungen für Gäste attraktiver machen

Bad Mergentheim. Um die Ferienwohnungen im Stadtgebiet Bad Mergentheim noch besser zu präsentieren und zu vermarkten, haben sich in dieser Woche ein gutes Dutzend Teilnehmende bei einem Tagesworkshop mit Fortbildung zum Thema „Fewo-Staging“ informiert.

53 private Ferienwohnungen gibt es in Bad Mergentheim und seinen Stadtteilen. „Sie bilden einen wichtigen Teil unseres Unterkunfts-Angebotes, denn ein Teil der Urlaubs-Gäste sucht gezielt nach solchen Unterkünften“, sagt Stefanie Imhof, Leiterin der Tourist Information. Deshalb hat die Stadt zum Auftakt der Hauptsaison das entsprechende Angebot organisiert.

Mit dem Bus ging es zu zwei Ferienhäusern in der Region sowie zu einer Vortragsveranstaltung. Im Mittelpunkt stand das so genannte „Fewo-Staging“-Konzept von Tina Oestreich. Dabei geht es darum, „einer Ferienwohnung Persönlichkeit einzuhauchen“ und sie für den perfekten ersten Eindruck zu gestalten. Zur individuellen Konzeption sowie einem möglichst stimmigen Konzept und hohem Wiedererkennungswert der jeweiligen Unterkunft gab die Expertin viele Tipps.

So konnten die Teilnehmenden konkrete Anregungen mitnehmen - auch zum Thema Internetpräsenz, die zusammen mit einer ansprechenden Bildsprache sehr wichtig für die Vermarktung ist. Dieses Thema wird die Tourist Information weiter aufgreifen. Sie hat drei Mitarbeiterinnen zum Thema Fotografie schulen lassen und wird nun dabei helfen, die Ferienwohnungen der Kurstadt noch besser in Szene zu setzen. „Unsere Tour mit Vermieterinnen, Vermietern und Mitgliedern des Kur- und Tourismusvereins kam sehr gut an“, bilanziert Stefanie Imhof. Das Interesse sei sogar noch größer gewesen, als es die Teilnehmerzahl vermuten lasse – aufgrund von Corona habe es jedoch einige Krankheitsausfälle gegeben. „Wir bedanken uns bei allen Privatvermietern für ihren Einsatz, um den Gästen einen unvergesslichen Bad-Mergentheim-Aufenthalt zu bieten“, so die Leiterin der Tourist Information abschließend. stv