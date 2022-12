Fellnasen und ihre Helfer brauchen Hilfe

Penelopes Kitten haben ein neues Zuhause gefunden und auch Mischlingshündin Lucy ist bestens versorgt. Sie und unzählige weitere Tiere profitieren von der Arbeit vieler Ehrenamtlicher, die aber selbst Hilfe von der Öffentlichkeit brauchen.

Bad Mergentheim. Der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung hat ein aufregendes und anstrengendes Jahr hinter sich. Es gab und gibt viel zu tun, um Hunden, Katzen, Kaninchen, Schildkröten und anderen Tieren zu helfen, während man parallel alles daran setzt, ein neues Tierheim am Stadtrand von Bad Mergentheim auf den Weg zu bringen und dafür dringend nötige Spenden einzusammeln.

Mitte Juni staunte die Tierpflegerin nicht schlecht als sie die Katze Penelope mit ihren sechs neugeborenen Katzenkindern an der Straße ausgesetzt fand. Die Tiere wurden nachts am Hang gegenüber vom alten Tierheim (unterhalb der Burg Neuhaus) ausgesetzt. Die Kitten Prinz und Nell, Paco und Patty sowie Nelson und Nuco sind im September jeweils im Doppelpack zu ihren neuen Familien gezogen. Zeitgleich hat auch ihre verschmuste Mama Penelope ein neues Zuhause gefunden, berichtet der Tierschutzverein erfreut. Und auch Lucy, eine sechs Jahre alte Mischlingshündin, war glücklicherweise nur kurze Zeit im Tierheim, bevor sie weitervermittelt werden konnte und dann in ihr neues Zuhause einziehen durfte, wo neben ihrem neuen Hundefreund Apollo auch endlich ein Sofa auf sie wartete, das sie sofort belegte.

Eine schöne Geschichte gibt es laut der Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Heidrun Leiss-Schott, auch zur kleinen Landschildkröte Kasimir zu erzählen oder zu den Kaninchen Sue, Molly, Peggy und Lilly, die im Tierheim versorgt wurden und schließlich alle erfolgreich in artgerechte Haltung vermittelt werden konnten. Diese und weitere Geschichten sind Thema im ersten Tierheim-Kalender 2023, von dem es noch Exemplare beim Tierschutzverein und in einigen Geschäften, darunter dem Tierheim-Lädle in der Mühlwehrstraße in der Kurstadt, zu erwerben gibt (mehr dazu auf der Homepage).

Weiter am Ball

Außer der Kalender-Auflage wurden viele weitere Projekte im abgelaufenen Jahr gestartet, um Geld für das neue Tierheim einzuwerben. Heidrun Leiss-Schott erinnert an die große Tierheim-Spendengala Mitte Oktober. „Grandiose 42 000 Euro konnten eingenommen werden.“ Aber es brauche mindestens 600 000 Euro an Spenden um den Spatenstich für das neue Tierheim in 2023 setzen zu können – die Gesamtkosten summieren sich nach bisheriger Planung auf 2,3 Millionen Euro.

„Aktuell läuft unsere Spendendosen-Aktion ,50 Dosen – 50 Unternehmen’, bei der wir Firmen und Läden, Praxen und Geschäfte suchen, die bis zum Abschluss des Neubaus eine Spendendose für unseren kleinen Tierschutzverein aufstellen möchten. Für 30 Dosen haben wir bereits Paten in der Region gefunden. Einfach super“, so die Vorsitzende in ihrer Jahresbilanz, doch das Ziel sei noch nicht erreicht und Plätze für Spendendosen weiter gesucht.

Der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung versorgt pro Jahr aus den acht umliegenden Fundtiergemeinden, Bad Mergentheim, Igersheim, Ahorn, Boxberg, Assamstadt, Lauda-Königshofen, Weikersheim und Niederstetten, zirka 320 Katzen, 60 Hunde und 20 Kleintiere. „Und diese Zahlen steigen von Jahr zu Jahr“, so Heidrun Leiss-Schott. Zusätzlich würden bis zu 100 wildlebende Katzen pro Jahr von den Mitgliedern des Vereins eingefangen, kastriert und dann wieder freigelassen. „Des Weiteren versorgen und betreuen wir zwischen fünf und zehn Freigängerkatzen auf unserem Tierheimgelände, die aufgrund von Alter, Krankheit oder sonstigen Handicaps kein Zuhause gefunden haben.“

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins ruft im Rahmen der Jahresbilanz in Erinnerung: „Unser heutiges Tierheim ist alt, zu klein, marode und baufällig. Es entspricht nicht mehr den Standards der heutigen Tierversorgung. Nach jahrelanger Suche haben wir 2021 endlich ein Grundstück für den Tierheim Neubau gefunden. Die Verwirklichung dieses ,Jahrhundertprojekts’ steht jetzt an und wir benötigen dringend die Unterstützung der Bevölkerung und aller politisch Verantwortlichen.“

Die Lage der Tierheime sei vielerorts angespannt und teilweise gar dramatisch, weiß Heidrun Leiss-Schott. Sie seien überfüllt mit Tieren, die unüberlegt während der Coronazeit angeschafft wurden und jetzt von ihren Haltern wieder abgegeben oder gar ausgesetzt werden. Zudem verschärften die explodierenden Energiepreise die Situation, dazu die höheren Kosten für Tierfutter und ebenso für tierärztliche Behandlungen.

Ein dickes Dankeschön gelte daher allen, die den Bad Mergentheimer Tierschutzverein – in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr – unterstützen. „Schon mit zehn Euro können wir eines unserer Kaninchen eine Woche lang mit hochwertigem Frischfutter versorgen. Für 25 Euro ist die Grunduntersuchung einer Katze beim Tierarzt gesichert. Und mit 60 Euro schenkt ihr einem unserer Hunde süße Träume in einem hochwertigen, maschinenwaschbaren Hundebett“, so Leiss-Schott.

Weitere Infos unter www.tierheim-mergentheim.de.