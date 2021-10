Felix Esterl erstmals „on top“

Bad Mergentheim. Wie in jedem Jahr im Herbst fand die Vereinsmeisterschaften der Radsportabteilung des TV Bad Mergentheim statt.

Der Vereinsmeister wurde durch Addition zweier Wettbewerbe mit einem Bergzeitfahren am Samstag und einem Flachzeitfahren am Sonntag ermittelt.

Am Samstag ging es zwischen Apfelbach und Herbsthausen bei Gegenwind auf eine Strecke von 4,5 Kilometer mit rund 140 Höhenmetern.

Überragend fuhr hier Felix Esterl, der mit einem Puls von knapp 200 und einer Durchschnittsleistung von 360 Watt dominierte.

Am Ende fuhr er in 8:33 Minuten einen Schnitt von 32 km/h und gewann souverän vor Dr. Richard Rogge (9:23 Minuten) und Justin Fix (9:54 Minuten) der auch noch unter der Marke von zehn Minuten blieb. Am Sonntag galt es dann zwischen Weikersheim und Igersheim, auf fast topfebener Strecke den Kopf nach unten zu nehmen und zu treten. Altmeister Richard Rogge schaffte dies bei leichtem Rückwind am besten, so dass er am Ende mit einer Zeit von 8:46 Minuten ein Durchschnittstempo von knapp 48 km/h fuhr. Mit einem Abstand von 15 Sekunden kam der Vortagessieger Felix Estern mit etwas über neun Minuten als Zweiter ins Ziel. Dritter im Bunde mit einem schon gehörigen Abstand von fast einer Minute wurde Christoph Übel knapp vor Jörg Schweizer. Letztlich sicherte sich in der Addition Felix Esterl zum ersten Mal die Vereinsmeisterschaft. Den zweiten Platz belegte Dr. Richard Rogge vor Jörg Schweizer. sg