Feinste böhmische Blasmusik im Gepäck

Bad Mergentheim. Das bekannte und beim Publikum sehr beliebte böhmische Blasorchester „Blechintakt“ spielt am Sonntag, 14. August, ab 10.30 Uhr wieder ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim.

Für sein Motto „Böhmisch ist unsere Leidenschaft“ ist das Blasorchester „Blechintakt“ inzwischen weit über die regionalen Grenzen bekannt und geschätzt.

Mosch und mehr

So werden auch in diesem Promenadenkonzert wieder böhmische Klassiker, vor allem vom „König der Blasmusik“ Ernst Mosch erklingen. Aber auch einige neue Stücke anderer bekannter böhmischer Formationen haben die rund 20 Musikerinnen und Musiker, die aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg kommen, dann mit im Gepäck.

Das Blasorchester „Blechintakt“ besteht in diesem Jahr bereits seit elf Jahren und wird diesen Geburtstag im November auch mit einer entsprechenden Jubiläumsveranstaltung krönen. Beim Blasorchester „Blechintakt“ überträgt sich die gelebte böhmische Leidenschaft immer schnell auf das Publikum, und so werden es für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr kurzweilige 90 Minuten mit feinster böhmischer Blasmusik werden. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.