Feierliche Konfirmation

Edelfingen. „Gott sieht die Möglichkeiten und Fähigkeiten eines Menschen, nicht das, was vor Augen ist.“ Das betonte Pfarrer Bernd Rampmeier bei der Konfirmation von sechs Jugendlichen in der Kirche. Mit dem festlichen Gottesdienst fand ein hindernisreiches Konfirmandenjahr seinen würdigen Abschluss. Dem Vorabendgottesdienst, in dem Abendmahl gefeiert wurde, folgte der Festgottesdienst, musikalisch festlich ausgestaltet durch Chris Benna (Horn), Susanne Nerger (Violine) und Hans-Ulrich Nerger (Orgel). Mit einem musikalischen Gruß an ihre ehemaligen Konfirmanden verabschiedete sich Barbara Wirth. Sehr anschaulich gestaltet war die Predigt von Pfarrer Rampmeier. Anhand eines zweifachen Spiegels, den er jedem Konfirmanden überreichte, wies er darauf hin, dass Gott „den Menschen liebt, wie er ist. Das Bild zeigt (hinten, von links) Pfarrerin Barbara Wirth, Florian Bauer, David Wirth, Finn Vogt, Jonatan Wirth und Pfarrer Rampmeier, (vorne) Marie Wolpert und Madita Demel. / peka

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1