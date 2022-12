Feierliche Eröffnung

Bad Mergentheim. Der Gottesdienst zur Wiedereröffnung des Münsters Bad Mergentheim mit Weihe der neuen Orgel durch Weihbischof Thomas Maria Renz findet am Sonntag, 4. Dezember, statt. Beginn ist um 10 Uhr zunächst in der Marienkirche. Von dort geht es in einer Prozession zum Münster.

Um 12 Uhr gibt es Mittagessen an der Münsterbauhütte. Am Nachmittag steht um 13 Uhr und um 14 Uhr jeweils eine Kirchen- und Orgelführung im Münster auf dem Programm.

Kirchenmusiker Michael Müller gibt dort ab 15.30 Uhr ein Konzert unter dem Titel „Europa zu Gast in St. Johannes“ mit europäischer Orgelmusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Ein Abendlob um 17 Uhr schließt die Feierlichkeiten ab. drs