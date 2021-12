Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 40 Jahre FC-Bayern-Fanclub Hohenlohe - Corona macht dem Verein einen dicken Strich durch die Rechnung / Geburtstag soll im kommenden Jahr nachgeholt werden FC-Bayern-Fanclub Hohenlohe: Wo sich van Buyten und Co. wohlfühlen

In all den vier Jahrzehnten seines Bestehens haben bereits einige Starkicker die Feiern des FC-Bayern-Fanclubs Hohenlohe in Markelsheim bereichert. Daniel van Buyten hat es 2006 derart gut gefallen, dass er mehr als fünf Stunden geblieben ist.