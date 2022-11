„Fast wie ein Familientreffen“

Bad Mergentheim. „Für mich ist es nach zwei Jahren Abstinenz eine unglaubliche Erleichterung, dass die ‚Winterlese’ in Bad Mergentheim wieder stattfinden kann – denn im Bereich der Indie-Buchmessen ist sie eine der wunderbarsten“, lobte Manfred Metzner vom Heidelberger Verlag „Das Wunderhorn“ die Idee und Organisation des Bad Mergentheimer Büchermarkts, bei dem sich kleine, unabhängige Verlage der Öffentlichkeit präsentieren. Während sich um ihn herum die Menschen angeregt über Bücher und Literatur unterhalten und neugierig die Seiten von Kinderbüchern, Krimis und Romanen durchblättern, erläutert er auch, weshalb die Veranstaltung im Residenzschloss Mergentheim besonders ist: „Es ist die Intimität, die im Raum entsteht. Vollkommen anders, persönlicher, zugewandter als man es von Messen in großen Städten kennt.“ Lobende Worte findet er auch für die Vorabend-Veranstaltung in der Buchhandlung Moritz und Lux (siehe Bericht oben), einem Mitveranstalter der Winterlese. Während der Soiree stellen die Verlage sich und ihr Programm dort gegenseitig und dem aufgeschlossenen Publikum vor: „Ich habe in all den Jahren noch nie erlebt, dass bei dieser Präsentation jemand früher nach Hause gegangen ist, sondern alle interessieren sich dafür und haben Freude am Austausch“, meint Metzner und wendet sich einer Besucherinnengruppe zu: „Ja, das kann ich Ihnen sehr empfehlen“, sagt er und informiert begeistert über den Inhalt eines der angebotenen Bücher. Weiter am Bücherstand von Moritz und Lux erklärt Buchhändler Rainer Moritz, dass die Winterlese samt Vorstellungsabend auf sehr gute Resonanz bei den Verlagen und den Kunden stößt. „Für manche der Verlage ist es fast eine Art Familientreffen geworden.“ Und nicht nur, dass die Branche zu Teilen aufeinandertrifft, „bei der Winterlese können die Verlage auch ganz gut Bücher verkaufen“, merkt er an. Der Wunsch nach Veranstaltungen dieser Art und nach Live-Kommunikation zu Literatur sei allgemein wieder stärker vorhanden. Auch die Bereitschaft Bücher zu kaufen, sei – nach einem merklichen Rückgang seit Beginn des Ukraine-Krieges – im November wieder etwas stärke.

Moritz hofft auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft, auch, weil für ihn ein Buch in gedruckter Form eine Wertigkeit verkörpert und noch im digitalen Zeitalter als Geschenk funktioniert: „Bücher haben neben dem Inhalt eine äußerliche Ästhetik, sind haptisch und sollen schön anzuschauen sein.“

Nicht nur im Roten Saal haben die Literaturbegeisterten Gelegenheit, schöne Bücher kennenzulernen und allerlei Neues zu erfahren. Parallel zum Büchermarkt laufen im Göttersaal des Schlosses verschiedene Lesungen und Gespräche, geleitet von Beatrice Faßbender vom Berenberg-Verlag, die Moderatorin vieler „Literatur im Schloss“-Veranstaltungen ist. Dabei ist unter anderem der Niederstettener Bibliothekar und Verleger Günther Emig, der über „Hartwig Behr und sein Buch über die Zeit des Nationalsozialismus in Mergentheim“ spricht.

In einer weiteren Gesprächsrunde stellt Marion Detjen Helen Wolffs „Hintergrund für Liebe“ vor. Die Historikerin, deren Großtante Wolff war, hat das lange versteckte Werk der berühmten Verlegerin 2020 herausgegeben und ein Nachwort dazu verfasst.

Und so sind es an diesem Sonntagmittag viele Geschichten, die (wieder-)entdeckt und weitergegeben werden und die Winterlese zu einem gelungen Ort des Austauschs für Literatur werden lassen.