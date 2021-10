Fast 150 Jahre im Schuldienst

Bad Mergentheim. Sigrid Fernkorn, Ursula Mennekes, Martina Schmalbach und Ursula Hennig waren fast 150 Jahre im aktiven Schuldienst, rechnet man deren Dienstjahre zusammen. Zum Abschluss des vergangenen Schuljahres 2020/2021 wurden die vier Lehrerinnen der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung Bad Mergentheim im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz feierlich verabschiedet.

Stolze 31 Jahre lang unterrichtete die gelernte Krankenschwester Ursula Hennig an der Beruflichen Schule in Bad Mergentheim. Im Rahmen der Fachpraxis für Alten- und Krankenpflege war es ihr immer wichtig, Theorie und Praxis sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Für die Pflegeeinrichtungen der Region war sie über all die Jahre eine zuverlässige und gern gesehene Repräsentantin der Schule. Freundlichkeit, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft zeichneten sie besonders aus.

Tragende Säule

Bereits seit 1984 war Sigrid Fernkorn als Lehrerin in Bad Mergentheim aktiv. Mit viel Engagement, Empathie und Erfolg vermittelte sie jahrzehntelang Schülerinnen und Schüler die hohe Kunst der Mathematik und verhalf ihnen somit zu einem erfolgreichen Abschluss. Die Vollblut-Pädagogin brachte sich auch außerhalb des Unterrichts als Personalrätin und Sicherheitsbeauftragte der Schule ein. Darüber hinaus war sie eine tragende Säule des Badminton-Lehrersports.

Netzwerk betreut

Seit dem Jahr 1982 unterrichtete Ursula Mennekes unter anderem Biologie und Datenverarbeitung in Bad Mergentheim. Als Netzwerk- und Homepage-Betreuerin engagierte sie sich in besonderem Maße auch außerhalb des Klassenzimmers. Ihre positive und freundliche Art sowie ihre sehr große Hilfsbereitschaft erfreute Lehrer wie Schüler. Im Rahmen der schulischen Sanierungsarbeiten hat Ursula Mennekes als Mitglied des Bauausschusses sehr wertvolle Arbeit geleistet und so für eine hervorragende technische Ausstattung an der epe Bad Mergentheim gesorgt.

Martina Schmalbach unterrichtete seit 1990 neben Biologie vor allem Gesundheits- und Krankheitslehre in Bad Mergentheim. Schülerinnen und Schüler schätzten ihre freundliche und humorvolle Art, aber auch ihre natürliche Autorität. Seit 2004 war sie als Abteilungsleiterin der Altenpflege und des Berufskollegs Pflege Teil der Schulleitung. In dieser Funktion waren der Studiendirektorin sowohl der gute Kontakt zwischen Schule und Kooperationspartnern als auch die Weiterentwicklung der Qualität der Pflegeausbildung sehr wichtig. Durch ihre engagierte Tätigkeit als Abteilungsleiterin wurde Frau Schmalbach zu einer geschätzten Ansprechpartnerin für die Einrichtungen der Altenpflege im gesamten Main-Tauber-Kreis.

Schulleiterin Anke Mund würdigte bei der Verabschiedung vor allem die berufliche Lebensleistung der verdienten Kolleginnen und blickte mit Lob, Dank und Anerkennung auf die umfangreichen Aufgabenbereiche der Pädagoginnen zurück. Anschließend bedankte sich der Personalrat der Schule im Namen des gesamten Kollegiums für die angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit und überreichte persönliche Präsente zum Abschied. Schulleitung und Kollegium wünschen den vier (Ex-)Kolleginnen alles Gute für den neuen, schulfreien Lebensabschnitt.