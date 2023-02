Fashion-Flohmarkt als „Win-Win-Situation“ für alle

Markelsheim. Ganz neu ist der Gedanke nicht, seiner nicht mehr benötigten Kleidung eine „zweite Chance“ zu geben, aber in der heutigen Zeit erscheint er umso sinnvoller. So sieht das zumindest Verena Ruck, die sich zusammen mit neun Freundinnen vorgenommen hat, eine solche „zweite Chance“ in Form eines Flohmarktes für Frauenmode zu etablieren.

Finden solche Märkte bislang hauptsächlich in größeren Städten statt, wird es nun auch in Markelsheim eine solche Veranstaltung geben.Schon vor der Corona-Zeit hatte die Freundesgruppe im privaten Kreis die Kleiderschränke ausgemistet und untereinander ausgetauscht. Dabei kam ihnen die Idee, so etwas auch in größer veranstalten zu können. Und was damals noch im kleinen Rahmen passierte, soll jetzt erstmals auch für die modebegeisterte Öffentlichkeit stattfinden. Klamotten, Schuhe, Taschen oder Accessoires für sie – da sollte für jede Interessierte ein interessantes Schnäppchen zu finden sein. Dass der Grundgedanke der Freundinnen nicht verkehrt ist, sieht man am regen Andrang, der auf die Organisatorinnen bei der Planung des Flohmarktes zukam. „Wir haben 30 Plätze für Verkäufer und die waren sehr schnell komplett vergeben“, so Ruck. Sogar eine Warteliste mit zahlreichen weiteren Verkaufswilligen musste angelegt werden.

Die Besucher erwartet am Samstag ein reichhaltiges Angebot in der Markelsheimer Turnhalle an der Tauberbrücke , die von 17 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet ist. Bereits im Vorfeld, von 12 bis 14.30 Uhr, findet die bereits etablierte Kinderkleiderbörse dort statt.

So bietet der Samstag für fast jeden modischen Bedarf etwas. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle. Man kann seine Schränke ausmisten und die Leute kommen an günstige Mode“, erklärt Ruck ihr Konzept. Und mehr noch: Die geringen Standgebühren dienen lediglich der Kostendeckung. „Wir wollen uns daran nicht bereichern“, erklärt die Organisatorin.

Auch beim Kinderflohmarkt wird dieser Ansatz bereits praktiziert. Was nach Deckung der Kosten übrig bleibt, spenden die Organisatorinnen um Verena Ruck und Simone Bürckert für einen guten Zweck vor Ort. Wer also Interesse an preiswerter Mode hat und gleichzeitig die Arbeit der Organisatorinnen sowie einen guten Zweck unterstützen möchte, sollte sich den modischen Samstag in Markelsheim nicht entgehen lassen.