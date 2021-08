Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fantasy-Festival „Annotopia“ in Bad Mergentheim - Römer, Wikinger, Steampunks, Star Wars-, Harry Potter- und Orient-Darsteller sowie Piraten / Viel Unterhaltung Fantasy-Festival „Annotopia“ in Bad Mergentheim: 500 Mitwirkende aus halb Europa

In zehn Tagen ist es soweit: Deutschlands größtes Fantasy-Festival startet in Bad Mergentheim mit rund 500 Mitwirkenden aus halb Europa. Rund ums Schloss verwandelt sich alles in eine bunte Abenteuer-Welt.