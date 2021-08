Fantasy-Festival „Annotopia“

Bad Mergentheim. In knapp einer Woche ist es soweit: Deutschlands größtes Fantasy-Festival startet in Bad Mergentheim mit rund 500 Mitwirkenden aus halb Europa. Rund ums Schloss (im Schlosshof und im großen Schlosspark) verwandelt sich alles in eine bunte Abenteuer-Welt. Das „Annotopia“-Fantasy-Festival findet am Wochenende, 21. und 22. August, statt. Hier tummeln sich dann Römer, Wikinger, Steampunks, Star Wars-, Harry Potter- und Orient-Darsteller sowie Piraten und viele andere Genre-Vertreter mehr. Auf verschiedenste Entertainment-Shows, Interaktionen, Schaukämpfe, Licht- und Lasereffekte, ebenso auf Magie, Akrobatik, Musik und Pyrotechnik dürfen sich die Besucher freuen. Zahlreiche kulinarische Genüsse ergänzen das Angebot.

Geöffnet ist das weitläufige Festival-Gelände am Samstag, 21. August, von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag, 22. August, von 10 bis 19 Uhr. Laut Veranstalter sind auch rund 1500 Sitzplätze über das gesamte Gelände verteilt.

Zu den Corona-Regelungen teilt der Veranstalter noch Folgendes mit (die zum 16. August geplanten Änderungen in Baden-Württemberg sind jedoch noch nicht berücksichtigt): Kinder benötigen ab dem Alter von sechs Jahren einen gültigen GGG-Nachweis; außerdem gilt auch für sie die Maskenpflicht auf dem Gelände. Neben dem Testzentrum in der Innenstadt (Kulturforum) wird an beiden Veranstaltungstagen ein weiteres Testzentrum auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule (zwischen Volksfestplatz und Eingang I, nahe Schellenhäuschen) eingerichtet, wo sich alle Besucher kostenlos testen lassen können.

Der Karten-Vorverkauf endet bereits am Sonntag, 15. August, um 24 Uhr. An der Tageskasse werden allerdings noch weitere Tickets verfügbar sein. Karten gibt es unter anderem bei den Fränkischen Nachrichten. Das Kundenforum ist täglich von 9 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr (Telefon 07931 / 547-10) erreichbar. FN-Premium-Card-Inhaber erhalten einen Rabatt.

Mehr Infos unter https://annotopia.eu/bad-mergentheim-2021/